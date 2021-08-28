سعد معن: مؤتمر بغداد رسالة تعطي مؤشرات إيجابية عن دور العراق في المنطقة

بغداد - ياسين صفوان - أكد مدير دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية رئيس خلية الإعلام الأمني اللواء الدكتور سعد معن، اليوم السبت، ان بغداد السلام تحتضن اليوم هذا المؤتمر، وهي رسالة كبيرة تعطي مؤشرات إيجابية عن دور العراق في المنطقة.

وقال معن في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "بغداد السلام تحتضن اليوم هذا المؤتمر، وهي رسالة كبيرة تعطي مؤشرات إيجابية عن دور العراق في المنطقة، فضلا عن قدرة الحكومة العراقية والقوات الأمنية على المضي قدما لإكمال الانجاز الوطني الذي حققته على مختلف الصعد"، مشيرا الى أن "نجاح مؤتمر القمة والخطة الأمنية هما رسالة اطمئنان للجميع في العراق وخارجه".

ويشارك في هذه المؤتمر كل من الرئيس الفرنسي، والعاهل الأردني، وأمير قطر، والرئيس المصري، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي، ورئيس وزراء دولة الإمارات، ووزير الخارجية الإيراني، ووزير الخارجية السعودي، ووزير الخارجية التركي، ورئيس الجامعة العربية.