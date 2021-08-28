سحب الدكتوراه الفخرية من الفنان المصري محمد رمضان.. والسبب؟

وأوضح المركز الألماني أنهم لم يكونوا على علم بواقعة الطيار أشرف أبو اليسر الذي تسبب محمد رمضان في فصله من العمل ورفض إعطاءه مبلغ التعويض المادي الذي حصل عليه من المحكمة بالإضافة إلى ظهور محمد رمضان مع الممثل إسرائيلي.وأصدر المركز الألماني برئاسة محمود عبد الله الخطيب، بيانا صحفيا بشأن منح الدكتوراه الفخرية لمحمد رمضان ولقب سفير الشباب العربي، جاء فيه: "يتقدم مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي بالاعتذار من الشعب المصري وحكومته وجيشه، من تكريم المدعو محمد رمضان المطرب والممثل".

وأضاف البيان أن المركز لم يكن يعلم نهائيا بحادثة الطيار المصري المؤسفة مستنكرا تلك الواقعة، إضافة إلى اللقاء والتصوير مع مطرب وممثل إسرائيلي، مشيرا إلى أن مجلس إدارة المركز الثقافي الألماني الدولي اتخذ قرارا بسحب شهادات التكريم.

ووجه المركز الشكر لكل من لفت نظرهم لذلك.