انت الان تتابع خبر على هامش مؤتمر بغداد.. الكاظمي يلتقي وزير الخارجية السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - بحث رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.