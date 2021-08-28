انت الان تتابع خبر محمد بن راشد يغرد متغنيا ببغداد: وصلنا الى عاصمة العالم وبيت حكمة البشر والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصف نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم دبي، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، العاصمة العراقية بغداد بـ"عاصمة العالم وبيت حكمة البشر".