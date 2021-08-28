اللواء يحيى رسول: انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة رسالة اطمئنان للجميع

بغداد - ياسين صفوان - اكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم السبت، ان انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور زعماء دول الجوار والدول الصديقة ومسؤولين كبار يعد رسالة اطمئنان للجميع.

وقال اللواء رسول في حديث للسومرية، ان "العراق حقق استقرارا امنيا وهو بصدد تحقيق استقرار سياسي واقتصادي على اثر عقد مؤتمر بغداد"، مبينا انه وبعد عقد القمة سيشهد العراق توافدا للعديد من الدول وجلب الاستثمارات".



ولفت رسول الى ان "مشاركة زعماء دول الجوار وعدد من دول المنطقة سيترك اثرا كبيرا وسيوصل رسالة مهمة الى العالم بأن الوضع في العراق مستقر".