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اللواء يحيى رسول: انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة رسالة اطمئنان للجميع

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بغداد - ياسين صفوان - اكد اللواء يحيى رسول المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة، اليوم السبت، ان انعقاد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بحضور زعماء دول الجوار والدول الصديقة ومسؤولين كبار يعد رسالة اطمئنان للجميع.
وقال اللواء رسول في حديث للسومرية، ان "العراق حقق استقرارا امنيا وهو بصدد تحقيق استقرار سياسي واقتصادي على اثر عقد مؤتمر بغداد"، مبينا انه وبعد عقد القمة سيشهد العراق توافدا للعديد من الدول وجلب الاستثمارات".

ولفت رسول الى ان "مشاركة زعماء دول الجوار وعدد من دول المنطقة سيترك اثرا كبيرا وسيوصل رسالة مهمة الى العالم بأن الوضع في العراق مستقر".
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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