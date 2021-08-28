انت الان تتابع خبر وزير الخارجية فؤاد حسين يستقبل نظيره التركي في مطار بغداد والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو في مطار بغداد الدولي.
وذكر المكتب الاعلامي لوزير الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "حسين استقبل في مطار بغداد نظيره التركي مولود تشاويش أوغلو.
يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الاوسط بأكمله.