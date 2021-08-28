رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل امير قطر في قصر بغداد

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "صالح استقبل في قصر بغداد امير قطر تميم بن حمد آل ثاني تحضيرا لمؤتر بغداد للتعاون والشراكة".

يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الاوسط بأكمله.