الكاظمي يستقبل نظيره الكويتي والوفد المرافق له في مطار بغداد

وقال مراسل الخليج 365، إن "رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، استقبل نظيره الكويتي صباح خالد الحمد الصباح في الى مطار بغداد الدولي للمشاركة بمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".

ويشارك رئيس الوزراء الكويتي في المؤتمر ممثلا لامير الكويت نواف الاحمد الجابر الصباح، على رأس وفد رفيع المستوى.



يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الاوسط بأكمله.