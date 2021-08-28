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الامين العام لمجلس التعاون الخليجي يصل الى مطار بغداد الدولي

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بغداد - ياسين صفوان - وصل الامين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم السبت، الى مطار بغداد الدولي للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.
وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل الامين العام لمجلس التعاون الخليجي في مطار بغداد الدولي".

يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الاوسط بأكمله.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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