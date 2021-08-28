الامين العام لمجلس التعاون الخليجي يصل الى مطار بغداد الدولي

وذكرت وزارة الخارجية في بيان ورد لـ الخليج 365، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل الامين العام لمجلس التعاون الخليجي في مطار بغداد الدولي".

يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الاوسط بأكمله.