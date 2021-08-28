قبيل زيارته لبغداد.. وزير الخارجية الإيراني: نرحب بأي مبادرة إقليمية من قبل العراق

بغداد - ياسين صفوان - قال وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان قبيل زيارته لبغداد، أن إيران ترحب بأي مبادرة اقليمية يقدمها المسؤولون العراقيون بمشاركة دول المنطقة.

واضاف أمير عبداللهيان، "كان من الضروري دعوة سوريا الى هذا المؤتمر، باعتبارها جارة مهمة للعراق"، مضيفا ان "إيران على اتصال مع القيادة السورية فيما يتعلق بالأمن والتنمية المستدامة للمنطقة، وسنتشاور مباشرة مع دمشق حول قمة بغداد والتأكيد على الدور المهم لدول المنطقة حول أي مبادرة إقليمية"، وفقا لوكالة أرنا الايرانية.

يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي سيبدأ أعماله اليوم السبت بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم .

ويشارك في المؤتمر بالإضافة إلى دول الجوار العراقي (باستثناء سوريا)، قطر والإمارات ومصر، وكذلك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة واليابان.

وكان العراق قد أعلن أن المؤتمر يهدف إلى تخفيف حدة التوتر في المنطقة وتطوير العلاقات الاقتصادية وحل الخلافات بين جيران العراق.

ومن المتوقع أن تعقد بعض الاجتماعات الجانبية على هامش المؤتمر بين بعض الدول المشاركة التي تشهد بعض الخلافات.