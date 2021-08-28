انت الان تتابع خبر ريال مدريد يستعد لتقديم عرض ثالث للتعاقد مع مبابي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وظل مبابي ، البالغ من العمر 22 عامًا ، على رأس أولويات ريال مدريد لفترة طويلة ، مع حرص النادي الملكي على ضم اللاعب الفرنسي خلال المدير الفني الفرنسي السابق زين الدين زيدان والهدف لا يزال كما هو تحت قيادة كارلو أنشيلوتي.ومع ذلك، واجه ريال مدريد مقاومة شديدة من العملاق الفرنسي، حيث رفض باريس سان جيرمان بشدة محاولات النادي الإسباني التعاقد مع المهاجم الشاب قبل عام واحد على نهاية عقده الحالي.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إن سان جيرمان قد رفض عرضًا قدمه ريال بقيمة 154 مليون جنيه إسترليني (180 مليون يورو) لمهاجم فرنسا ويترقب عرضًا ثالثًا بعد الأول الذي كان بقيمة 160 مليون يورو وتم رفضه.

وفي هذه الأثناء ، تدرك قناة "سكاي سبورتس" أن ريال مدريد قد يضطر إلى الانتظار حتى يناير/كانون الثاني المقبل للحصول على خدمات مبابي مجانا في ظل تصميم سان جيرمان على الاحتفاظ باللاعب.



وبحلول يناير/كانون الثاني المقبل، يمكن لريال مدريد الدخول في مفاوضات مباشرة مع مبابي ، متجاوزًا باريس سان جيرمان الذي يتردد أنه لم يكن عمليا في مفاوضاته مع ريال مدريد.

ريال مدريد واثق من النجاح

وعلى الرغم من وصول ليونيل ميسي وسيرجيو راموس وجيانلويغي دوناروما هذا الصيف، إلا أن مبابي حريص على الانتقال إلى سانتياغو برنابيو ، حيث من المفهوم أن يكون ذلك بمثابة "حلمه" الذي يسعى لتحقيقه.

وعلى الرغم من أن التقارير الواردة من إنجلترا وفرنسا ترسم صورة قاتمة بشأن انتقال مبابي لريال مدريد في الأيام المقبلة ، إلا أن وسائل الإعلام الإسبانية لا تزال واثقة من إمكانية إبرام صفقة قبل انتهاء فترة الانتقالات يوم الثلاثاء المقبل.

وتحدثت صحيفة AS الإسبانية التي تتخذ من مدريد مقراً لها ، عن موعد هذه الخطوة وأشارت إلى أن هجوم الفريق الناري الذي سيضم كريم بنزيما وفينيسيوس جونيور إلى جانب مبابي.

وفي الواقع ، أشار ليوناردو المدير الرياضي في باريس سان جيرمان ، الذي شن في وقت سابق من هذا الأسبوع هجومًا لاذعًا على ريال مدريد واتهمهم بـ ”السلوك غير القانوني وغير المحترم“ ، إلى أن ناديه لم يكن على استعداد للتفاوض.

كما رفض الإيطالي أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الانغماس في سعي فريقه للاقتراب من مبابي عندما تحدث لوسائل الإعلام يوم الجمعة قبل مباراة فريقه في الليغا خارج أرضه أمام ريال بيتيس.

وأبلغ أنشيلوتي مؤتمرا صحفيا ”قضية مبابي تخص المسؤولين عن النادي. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك. لا أفكر إلا في تدريب الفريق والتحضير للمباراة وإدارة اللاعبين بشكل جيد.

كل ما تنطوي عليه سياسة كرة القدم ، لا يهمني. إنه (مبابي) لاعب رائع لكن أعتقد أن لدينا لاعبين رائعين هنا أيضًا. علينا أن نقدم كل شيء حتى يتمكنوا من إظهار قدراتهم“.

ويزور باريس سان جيرمان استاد رانس يوم الأحد، حيث قد تشهد هذه المباراة الظهور الأول الذي طال انتظاره لميسي، لكن لم يكن هناك أي مؤشر من المدرب ماوريسيو بوكيتينو بشأن ما إذا كان مبابي سيسافر مع الفريق لخوض المباراة.

وفي المقابل يزور ريال مدريد ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم بعد التعادل المثير الأسبوع الماضي 3-3 مع ليفانتي ، وتقول تقارير واسعة في وسائل الإعلام الإسبانية إنهم يخططون ليكون مبابي ضمن الفريق في 11 سبتمبر/أيلول المقبل.

