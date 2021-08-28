رئيس الجمهورية برهم صالح يستقبل نظيره الفرنسي في قصر بغداد

بغداد - ياسين صفوان - استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في قصر بغداد.

وذكر المكتب الاعلامي، لرئيس الجمهورية في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "برهم صالح، استقبل نظيره الفرنسي في قصر بغداد".

ووصل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، منتصف ليل الجمعة - السبت إلى العاصمة بغداد، وذلك للمشاركة في "مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة".



يذكر ان مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي دعا اليه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ستبدأ أعماله اليوم بحضور العديد من قادة دول المنطقة والعالم ويعد حدثا مهما للعراق والشرق الاوسط بأكمله.