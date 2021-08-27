نائب: قمة بغداد خطوة مهمة لتحريك المياه الراكدة في المنطقة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية فرات التميمي، اليوم الجمعة، ان قمة بغداد لدول جوار العراق جاءت في ظرف صعب واستثنائي وهي بداية لتحريك المياه الراكدة بين الدول المتخاصمة في المنطقة.

