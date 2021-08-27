فنانة لبنانية تثير الجدل برقصها بتنورة قصيرة (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أثارت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي، جدلاً واسعاً بأحدث فيديو ظهرت به ترقص فيه على أنغام أغنيتها الخليجية الجديدة.

ونشرت نوال الزغبي فيديو عبر حسابها على (انستجرام)، وهي ترقص على أغنيتها (عليه ابتسامة)، معقبة: (عليه ابتسامه تقوّم قيامة تخللي قلوب الخلايق تمشي قدّامه).

وما أثار الجدل، ملابس نوال الزغبي التي ظهرت بها، حيث ارتدت تنورة جينز قصيرة جداً كشفت ساقيها بوضوح، وتيشرت رمادي بدون أكمام.

وأكملت نوال إطلالتها بشال طويل على كتفيها، وحذاء كحلي عالي، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع.