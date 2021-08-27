بغداد - ياسين صفوان - اعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، العثور على وكر يحتوي مادة الحشيشة في قضاء الرطبة بمحافظة الانبار.

وذكرت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، فان قوة مشتركة من الفرقة الخامسة بالجيش العراقي وشعبة استخبارات الفرقة ووكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، تمكنت من العثور على وكر يحتوي مادة الحشيشة وبكمية ٣ كيلوات و٤٠٠غرام (١٤) أكياس، في منطقة الضبعة بمدينة الرطبة"، مشيرة الى "تسليمها إلى الجهات المختصة".

