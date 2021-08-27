انت الان تتابع خبر حصيلة نوعية لوكالة شؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة كتالي:

-حالات انسانية 19

-فض المشاجرات 1174

-ضبط عجلات مطلوبة 48

-تبرع بالدم 28

-انقاذ الغرقى 2

-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 251

-القبض على متسولين 837

--القبض على سراق 2

-القبض على مخمورين 121

- تحرير مخطوف 1

-احالة متهمين الى المحاكم 210

- ضبط اسلحة 59

- ضبط اعتدة 1535

- تنفيذ اوامر القبض 1408

-القبض على ارهابي 12

-ابطال مفعول عبوة ناسفة 36

- طبع لوحات السيارات 16585

- اصدار اجازات السوق 9381

-اصدار سنوية السيارات 19605

- القبض على عصابات مهمة 3