انت الان تتابع خبر حصيلة نوعية لوكالة شؤون الشرطة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة كتالي:
-حالات انسانية 19
-فض المشاجرات 1174
-ضبط عجلات مطلوبة 48
-تبرع بالدم 28
-انقاذ الغرقى 2
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 251
-القبض على متسولين 837
--القبض على سراق 2
-القبض على مخمورين 121
- تحرير مخطوف 1
-احالة متهمين الى المحاكم 210
- ضبط اسلحة 59
- ضبط اعتدة 1535
- تنفيذ اوامر القبض 1408
-القبض على ارهابي 12
-ابطال مفعول عبوة ناسفة 36
- طبع لوحات السيارات 16585
- اصدار اجازات السوق 9381
-اصدار سنوية السيارات 19605
- القبض على عصابات مهمة 3
-فض المشاجرات 1174
-ضبط عجلات مطلوبة 48
-تبرع بالدم 28
-انقاذ الغرقى 2
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 251
-القبض على متسولين 837
--القبض على سراق 2
-القبض على مخمورين 121
- تحرير مخطوف 1
-احالة متهمين الى المحاكم 210
- ضبط اسلحة 59
- ضبط اعتدة 1535
- تنفيذ اوامر القبض 1408
-القبض على ارهابي 12
-ابطال مفعول عبوة ناسفة 36
- طبع لوحات السيارات 16585
- اصدار اجازات السوق 9381
-اصدار سنوية السيارات 19605
- القبض على عصابات مهمة 3