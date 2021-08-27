اخبار العالم / اخبار العراق

حصيلة نوعية لوكالة شؤون الشرطة

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر حصيلة نوعية لوكالة شؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " حصيلة واجبات وكالة شؤون الشرطة كتالي:

-حالات انسانية 19
-فض المشاجرات 1174
-ضبط عجلات مطلوبة 48
-تبرع بالدم 28
-انقاذ الغرقى 2
-القبض على تجار ومروجي ومتعاطي المخدرات 251
-القبض على متسولين 837
--القبض على سراق 2
-القبض على مخمورين 121
- تحرير مخطوف 1
-احالة متهمين الى المحاكم 210
- ضبط اسلحة 59
- ضبط اعتدة 1535
- تنفيذ اوامر القبض 1408
-القبض على ارهابي 12
-ابطال مفعول عبوة ناسفة 36
- طبع لوحات السيارات 16585
- اصدار اجازات السوق 9381
-اصدار سنوية السيارات 19605
- القبض على عصابات مهمة 3
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا