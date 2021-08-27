العراق يدين تفجير 'مطار كابل' ويؤكد موقفه الرافض للارهاب

بغداد - ياسين صفوان - اعلن العراق، اليوم الجمعة، ادانته واستنكاره للتفجير الذي وقع في مطار كابل، مؤكدا موقفه الرافض للارهاب.

وقال المُتحدث باسم وزارة الخارجيَّة أحمد الصَحّاف في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "العراق يعرب عن إدانته، واستنكاره الشديدين للتفجير الذي وقع في العاصمة الأفغانية كابُل بتاريخ 2021/8/26، الذي راح ضحيته عددا من الأفراد وجرح آخرين".



واضاف "نُعربُ عن مواساتنا للشعبِ الأفغانيّ وعائلات الضحايا، ونؤكِّدُ موقف العراق الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، لاسيما أنّ العراق واجه التكفير والتطرّف بكل أشكاله، كما نؤكِّد ضرورة المواجهة الفكرية لهذه الجماعات".