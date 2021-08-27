انت الان تتابع خبر بالفيديو: حوار شعبي يسبق الانتخابات... ماذا أثمر؟ والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وعلى الرغم من غياب ِ الاحزاب التقليدية والناشئة والمعارضين عن أجواء المؤتمر إلا أنه سيشكل فرصة لخلق راي عام بوجهات نظر شعبية قادرة على تغيير المعادلة بحسب اكاديميين.

أهمية الحوار في الوقت الحالي تكمن في جدية المتحاورين لإيجاد أرضية وطنية يقف عليها الجميع بدءا من الشعب وصولا إلى الحكومة حيث يرى مشاركون أن الحوارات الشعبية ستمهد لحوار وطني مرتقب يجمع المتناحرين في السياسية الى طاولة واحدة.



ومن جلسة نقاشية إلى وثيقة وطنية بسبع عشرة نقطة انتهى مؤتمر الحوار الوطني للمكونات على أن يلتزم الجميع ببنود هذه الوثيقة شعباً وحكومةً ما قبل وبعد انتخابات الفين وواحد وعشرين.