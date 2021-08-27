القبض على متهم بسرقة محل تجاري وآخر بتزوير صك بقيمة ٤٧ مليون دينار

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت وكالة الوزارة لشؤون الشرطة، اليوم الجمعة، القاء القبض على متهم بسرقة ١٢٥ جهاز موبايل مع مبالغ مالية، وآخر بتزوير صك بقيمة ٤٧ مليون دينار في العاصمة بغداد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب إجرام حي العامل تمكنت من القاء القبض على متهم قام بسرقة (١٢٥) جهاز موبايل من مختلف الانواع مع (١٢٠) كارت شحن ومبلغ مالية من داخل محل لبيع الموبايلات في منطقة حي العامل"، لافتة الى ان "عملية القبض تمت بعد توفر معلومات عن وجود حادث سرقة في المنطقة المذكورة أعلاه، ودونت أقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف على سرقة المحل وقرر قاضي التحقيق توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٤ ق.ع".



وتابعت ان "مفارز مكتب مكافحة اجرام الكاظمية القت القبض على متهم قام بتزوير صك بقيمة (٤٧) مليون دينار عراقي"، مؤكدة "اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقه وتوقيفه وفق أحكام المادة ٢٩٥ من قانون العقوبات وتقديمه إلى القضاء لينال جزاءه العادل".