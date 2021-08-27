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بعد تأجيل جلسة الطعن في بعض فقراتها.. نائب يوضح تأثير التأجيل على تطبيق الموازنة

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بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، البوم الجمعة، ان تأجيل المحكمة الاتحادية لجلسة البت في الطعون على بعض مواد الموازنة الاتحادية لا يؤثر على استمرار تنفيذ تلك المواد الى حين صدور القرار.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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