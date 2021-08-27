انت الان تتابع خبر بعد تأجيل جلسة الطعن في بعض فقراتها.. نائب يوضح تأثير التأجيل على تطبيق الموازنة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/ بغداد

اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، البوم الجمعة، ان تأجيل المحكمة الاتحادية لجلسة البت في الطعون على بعض مواد الموازنة الاتحادية لا يؤثر على استمرار تنفيذ تلك المواد الى حين صدور القرار.

