انت الان تتابع خبر تقرير صادم.. أميركا سلمت طالبان قائمة بأسماء المتعاونين معها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف موقع لبوليتكو الاميركي، أن المسؤولين الأميركيين في كابل سلموا طالبان قائمة بأسماء المواطنين الأميركيين وحاملي البطاقة الخضراء والحلفاء الأفغان للسماح لهم بالدخول إلى المحيط الخارجي لمطار المدينة الذي تسيطر عليه طالبان، وهو خيار أثار غضبًا وراء الكواليس من المشرعين والمسؤولين العسكريين.
وأثار قرار تقديم أسماء محددة لطالبان، التي لها تاريخ في قتل الأفغان الذين تعاونوا مع القوات الأمريكية غضب المشرعين والمسؤولين العسكريين.
وقال مسؤول دفاعي كان من المعارضين لهذه الخطوة "في الأساس وضعت طالبان كل هؤلاء الأفغان على قائمة القتل إنه مروّع وصادم ويجعلك تشعر بأنك احمق".
وقال مسؤول دفاعي كان من المعارضين لهذه الخطوة "في الأساس وضعت طالبان كل هؤلاء الأفغان على قائمة القتل إنه مروّع وصادم ويجعلك تشعر بأنك احمق".