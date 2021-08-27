برهم صالح: مؤتمر بغداد سيعمل لتخفيف حدة توترات المنطقة

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال صفحتنا على فيسبوك





ايلاف من لندن: قال الرئيس العراقي برهم صالح الخميس ان مؤتمر بغداد الاقليمي سيعمل على تخفيف حدة التوترات في المنطقة داعيا لمنظومة جديدة تستند على مبادئ الأمن المشترك والترابط الاقتصادي بين بلدانها.

وقال الرئيس صالح في لقاء موسّع مع ممثلي وسائل الإعلام العربية والأجنبية لتغطية مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في بغداد أن هذا المؤتمر المزمع انطلاقه السبت المقبل سيساهم في تخفيف حدة التوترات والأزمات التي تكتنف المنطقة ودعم مسار الحوار البنّاء في سبيل ذلك.

واشار إلى أن الحضور الواسع في الاجتماع يدل على الاهتمام بالعراق والرغبة في ضمان أمن واستقرار البلد.

الحاجة لمنظومة عمل جديدة

وشدد صالح على ان المنطقة بحاجة إلى منظومة عمل جديدة ترتكز على الأمن المشترك والترابط الاقتصادي.. وأمن العراق واستقراره عنصر لا غنى عنه في تحقيق ذلك

واكد أن الوقت قد حان لاستقرار المنطقة بعد عقود من الصراعات والأزمات التي أدت لانهيار منظومتها الأمنية والتعاونية، وهناك حاجة ملحة اليوم لبناء منظومة جديدة تستند على مبادئ أساسية، الأمن المشترك، والترابط الاقتصادي والتجاري بين بلدان المنطقة.

العراق ساحة لتلاقي المصالح

واعتبر الرئيس صالح إن العراق بلد محوري في المنطقة، وان علاقاته المتوازنة مع الجميع وموقعه الجغرافي يجعله عنصراً فاعلاً في الحوار وساحة لتلاقي المصالح الإقليمية.. مشيراً إلى أن الأزمات المستحكمة في المنطقة تعود إلى انهيار منظومتها الأمنية والتعاونية بسبب الحروب والنزاعات وغياب العراق عن دوره الطبيعي، لافتاً إلى أن عودة العراق لدوره عبر دولة مقتدرة بسيادة كاملة سيكون مرتكزاً للأمن والاستقرار الإقليمي، منوّهاً إلى وجود إدراك إقليمي متنامٍ بذلك.

وقال إن العراق عانى طويلاً من أزمات وكوارث من الحروب والاستبداد والإرهاب، وساحة تصفيات حسابات الآخرين، وتضرر جرّاءها كل المنطقة، وحان الوقت لتجاوز المرحلة السابقة والعمل على تثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي عبر التركيز على المشتركات الكثيرة التي تجمع المنطقة، والتحديات المشتركة التي تواجهها معاً.

أضاف أن موقع العراق الجغرافي ومنذ القدم جعله مكاناً لرسم التوازنات في المنطقة، واليوم وفي ضوء التطورات الداخلية والإقليمية والدولية نؤكد على أن هذا الموقع يجعله عنصراً فاعلاً في التلاقي والحوار وساحة لترابط المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.

الحاجة لمنظومة اقليمية مشتركة

وأكّد الرئيس صالح أن الحل في العراق هو حل عراقي، والعراقيون مصرون على المضي نحو دولة مقتدرة والانطلاق نحو الإصلاح المنشود، ومواجهة التحديات الداخلية التي تواجه البلد، مشيراً إلى التحضيرات جارية لأجراء الانتخابات المقبلة.

وشدَّدَ على أن العراق الآمن والمستقر وبسيادة كاملة وبقراره الوطني المستقل هو مرتكز للأمن والاستقرار الإقليمي، وأن الأوان قد حان للمنطقة كي تستقر بعد عقود من الصراعات والأزمات، وهناك حاجة ملحة لمنظومة جديدة أمنية واقتصادية مشتركة، مشيراً إلى وجود إدراك متنامٍ لدول المنطقة والعالم بضرورة عودة العراق لدوره الطبيعي.

الارهاب والتطرف

ولفتَ إلى أن المنطقة والعالم شهدت تحولات كبيرة على كافة الصعد، أفرزت تحديات جسيمة مشتركة، يقف في مقدمتها الإرهاب والتطرف، وتقلبات الوضع الاقتصادي وبطالة الشباب والتغيرات المناخية الحادة العابرة للحدود وضرورة حماية البيئة، وهذا يستدعي التكاتف معاً والبناء والتأسيس على المشتركات التي تجمعنا والانطلاق نحو منظومة عمل تستند على المصالح المشتركة لجميع شعوب المنطقة.

وشدّدَ على ضرورة مواصلة الحرب على الإرهاب، ومكافحة آفة الفساد المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالعنف والإرهاب والتطرف، فالفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة، وندعو لتشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد باعتباره عنصراً أساسياً لمكافحة الإرهاب.

سوريا وفلسطين

وفي معرض إجاباته على عدد من أسئلة الصحافيين، قال الرئيس صالح إن استمرار الأزمة السورية ليس في مصلحة الجميع، ونؤكد على أن الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحققا من دون حلّ الأزمة في سوريا .. مشيراً إلى أن وجود الجماعات الإرهابية، وأزمة مخيم الهول، تمثل مخاطرَ وتحدياً لكل المنطقة والعالم، مشيراً إلى أن العراق يدعو لعودة مقعد سوريا إلى الجامعة العربية، وستكون سوريا الغائب الحاضر في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وأشار إلى أن موقف العراق بشأن القضية الفلسطينية هو موقف ثابت في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته ونيل حقوقه الكاملة المشروعة، ولن يكون هناك سلامٌ في الشرق الأوسط من دون تحقيق الحقوق الفلسطينية الكاملة والمشروعة.

يشار الى ان العاصمة العراقية ستستضيف السبت المقبل مؤتمر"بغداد للتعاون والشراكة" بمشاركة زعامات وشخصيات سياسية رفيعة المستوى تمثل 9 دول إقليميَّة وأجنبية هي: تركيا وإيران والسعودية والكويت والاردن ومصر وقطر والامارات وفرنسا إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر الى تحقيق تعاون اقتصادي بين دول الاقليم وبحث التوترات في عدد منها.. اضافة الى مناقشة قضايا سوريا واليمن ولبنان ونزاعات تقاسم المياه وأمن الحدود والامن الاقليمي والاستثمارات.