الكاظمي عن مؤتمر بغداد: نسعى لتجاوز تحديات تعانيها المنطقة

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ايلاف من لندن : قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الخميس ان مؤتمر بغداد الاقليمي السبت المقبل سيعمل على مواجهة تحديات المنطقة مؤكدا ان الحرب ليست خيار الشجعان ولكنها التنمية.

ووصف الكاظمي خلال لقائه الوفود الإعلامية العربية والأجنبية لمناسبة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة السبت المقبل بانه حدث مهم ليس للعراق فقط، بل للمنطقة كلها. واضاف ان "هناك تحديات كثيرة نعاني منها في المنطقة، وعلينا جميعاً التعاون والتكاتف في حلها والعبور نحو خلق تكامل اقتصادي واجتماعي بين شعوب المنطقة".

وشدد بالقول "نتطلع إلى هذا اللقاء، وما سينتجه من دعم لدور العراق التأريخي في إرساء السلام".. منوها الى ان المؤتمر "يجسد رؤية العراق في ضرورة إقامة أفضل العلاقات مع محيطه ومع دول العالم".

واوضح الكاظمي ان العراق قد بدأ بأخذ دوره التأريخي، ليكون أحد ركائز السلام في المنطقة .. مؤكدا على انه يمكنه أن يخلق جسراً للتواصل والتعاون والتكامل الشامل مع جميع دول المنطقة.

كفى حروبا

وعن الاضطرابات التي تواجهها المنطقة قال رئيس الوزراء العراقي "كفى حروباً وصراعات وخلافات".

وشدد على ان "قرار الحرب والكراهية والعنف ليس خيار الشجعان بل ان قرار التنمية والبناء وحفظ كرامة المواطن هو قرار الشجعان وهذا مانحن ماضون اليه".

وبين ان "العراق يدعو جميع دول المنطقة إلى بناء السلام على أساس التكامل بين شعوب المنطقة، وهنالك فرص كبيرة في العراق يمكن لدول المنطقة التعاون والمساهمة فيها، وخلق مساحة جديدة لكل شعوب المنطقة، كي تبنى السلام والاستقرار لها".

واضاف "نحن مقبلون على انتخابات مصيرية وحاسمة بعد شهر ونصف الشهر سوف تعزز المسار الديمقراطي في البلد".. وبين "لقد عملنا خلال نحو عام وشهرين على مختلف الصعد، لإصلاح المسارات الاقتصادية والأمنية والسياسية في البلد".

واكد ان حكومته نجحت "في تحقيق مقاصد كبيرة".. منوها الى انها مازالت ماضية وملتزمة ببناء دولة فاعلة ومستقرة ومستدامة.

تعاون اقليمي

وعبر الكاظمي عن تطلع العراق إلى التعاون الإقليمي مع جميع دول المنطقة.

واضاف مخاطبا الاعلاميين "من المعول عليه، أيها الإعلاميون الكرام، نقل صورة حقيقية تعكس الايجابيات والانجازات المتحققة لبلدكم العراق، وما فيه من تنوع على مختلف الأصعدة إلى العالم.. أنتم مؤثرون دوماً، وما ستنقلونه سوف يساعد هذا البلد العريق على النهوض من جديد، كي يستعيد دوره التأريخي الذي يمتد لسبعة آلاف سنة" كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في تقرير تابعته "ايلاف".

يشار الى ان العاصمة العراقية ستستضيف السبت المقبل مؤتمر"بغداد للتعاون والشراكة" بمشاركة زعامات وشخصيات سياسية رفيعة المستوى تمثل 9 دول إقليميَّة وأجنبية هي: تركيا وإيران والسعودية والكويت والاردن ومصر وقطر والامارات وفرنسا إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة الأمم المتحدة.

ويهدف المؤتمر الى تحقيق تعاون اقتصادي بين دول الاقليم وبحث التوترات في عدد منها.. اضافة الى مناقشة قضايا سوريا واليمن ولبنان ونزاعات تقاسم المياه وأمن الحدود والامن الاقليمي والاستثمارات .