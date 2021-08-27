قمة التعاون والشراكة.. مسعى عراقي للتقريب بين الاضداد

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ايلاف من لندن: فيما بدأت الوفود الاعلامية للدول المشاركة في مؤتمر "قمة التعاون والشراكة" بالوصول الى بغداد فان امالا تتطلع الى نجاح خطوة العراق للتقريب بين الاطرف المختلفة والاتجاه نحو نزع فتيل الصراعات بينها.

وأعتبر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي صاحب فكرة عقد المؤتمر انه يأتي تتويجاً لجهود بلاده دبلوماسياً وتأكيدا على حرصها تطوير علاقاتها الخارجية التي قال انها وصلت إلى مستوى متميز حظيت فيها الحكومة العراقية بقبول على المستوى الدولي.

وبحسب الدعوات التي وجهها العراق فان قادة وممثلي مختلف دول الجوار والاقليمية والدولية المؤثرة على المستوى العالمي ومن بينها الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي اضافة الى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ستحضر المؤتمر الذي ينطلق السبت المقبل.

جلوس المختلفين على طاولة واحدة انجاز

وتؤكد قائمة الدول المشاركة في المؤتمر الى امكانية نجاحه في تقريب مواقف ووجهات نظر الاضداد من اللاعبين المؤثرين في المنطقة للبدء بخطوات على طريق نزع فتيل الصراعات فيها والتي وصلت في اوقات سابقة الى حافة انفجارات مسلحة خطيرة كاد العراق ان يكون او قد يكون أول ضحاياها مستقبلا في حال استمرارها.

وفيما ينتظرالمراقبون ان يبحث المؤتمر قضايا سوريا واليمن ولبنان ونزاعات تقاسم المياه وأمن الحدود والامن الاقليمي والاستثمارات فانهم يتطلعون الى نجاح بغداد في عقد لقاءات سعودية ايرانية من جهة وأميركية ايرانية من جهة اخرى .. وكذلك فتح الطريق نحو تقارب في المواقف تعقبها لقاءات مباشرة معتبرين جلوس ممثلي الاطراف المتنازعة على طاولة واحدة انجاز بحد ذاته.

وقد بدأت الوفود الاعلامية والدولية اليوم بالوصول الى بغداد لتغطية اعمال المؤتمر الذي يعتبر الاول من نوعه في المنطقة.

بدء وصول الوفود الاعلامية الى العراق الاربعاء 25 آب أغسطس 2021 لتغطية قمة بغداد(الصورة من وكالة نينا العراقية)

حماية جوية وبرية للمؤتمر

وعلى صعيد الحماية الامنية للمؤتمر فقد ترأس قائد الدفاع الجوي الفريق الركن معن زيد السعدي مؤتمرا بمشاركة نائب قائد الدفاع الجوي ومدراء مديريات القيادة وضباط الركن تم فيه بحث تهيئة المستلزمات الامنية وإدخال جميع قطعات الدفاع الجوي بالانذار رقم واحد "وذلك لما يقع على عاتق قيادة الدفاع الجوي من مسؤولية كبيرة والجزء الأكبر من الخطة الأمنية حيث أنها مسؤولة عن تأمين الأجواء وإعطاء الموافقات للطائرات الهابطة في المطارات العراقية والعابرة للأجواء وكذلك مشاركة القطعات البرية في تأمين موقع عقد المؤتمر والطرق المؤدية له".. كما قال بيان عن الاجتماع تابعته "ايلاف".

وشدد الاجتماع على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لتأمين الأجواء ومنع حدوث أي خروقات خلال فترة انعقاد القمة.

ومن جهتها أعلنت قيادة العمليات المشتركة الاربعاء إكمال الأطواق الأمنية الخاصة بتأمين المؤتمر وقال المتحدث باسمها تحسين الخفاجي للوكالة العراقية الرسمية إن " القوات الامنية أكملت استعداداتها واطواقها الأمنية وإعداد خطط كفيلة بأن تحمي الاهداف الحيوية". وأشار الى أن القوات الأمنية تقوم بتأمين دواخل بغداد ومخارجها.

ويعتبر مؤتمر بغداد هذا الأول من نوعه بعد عام 2003 على هذا المستوى بعد مؤتمر القمة العربية الذي استضافه العراق عام 2012 والقمة الثلاثية بين العراق ومصر والأردن التي استضافها بغداد أواخر حزيران يونيو الماضي والتي أطلق عليها قمة المشرق الجديد.