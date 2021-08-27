الكاظمي يحسم الجدل: الانتخابات في موعدها

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







ايلاف من لندن : حسم رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الثلاثاء الجدل حول اجراء الانتخابات بموعدها او تأجيلها .. فيما تم الاعلان عن انطلاق قمة بغداد الاقليمية السبت المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية وزير الثقافة حسن ناظم عقب الاجتماع الاسبوعي لها ان الكاظمي اكد خلال الجلسة التي عقدت برئاسته عدم تنازل الحكومة عن إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في العاشر من تشرين الأول اكتوبر المقبل.

جدل حول موعد الانتخابات

ويأتي هذا التأكيد ليحسم جدلا سياسيا تشهده البلاد حول امكانية تأجيل الانتخابات اثر اعلان قوى سياسية انسحابها من المشاركة فيها بذريعة عدم ملائمة الظروف السياسية والامنية الحالية في البلاد لاجرائها.

ومن المنتظر ان تشهد العاصمة العراقية خلال اليومين المقبلين اجتماعا موسعا للرئاسات العراقية مع القوى السياسية بحضور ممثلين عن القوى المقاطعة وبعثة الامم المتحدة في العراق لاقناع المقاطعين بالعدول عن مواقفها والمشاركة في خوض السباق الانتخابي.

كما سيشارك في الاجتماع مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات ومجلس القضاء الاعلى .

يشار الى ان قوى سياسية عراقية تتخوف من خوض الانتخابات لعدم تكافؤ فرص التنافس الانتخابي وسيطرة قوى وجهات سياسية متنفذة على موارد ومقدرات وعناوين الدولة للترويج الانتخابي وابعاد الخصوم الاخرين.

قمة بغداد الاقليمية

واشار المتحدث الرسمي العراقي الى ان قمة بغداد الاقليمية ستعقد اجتماعاتها السبت المقبل 28 من الشهر الحالي تتويجا لجهود العراق دبلوماسياً منوها الى ان الحكومة استطاعت أن تحظى بقبول في المشهد الدولي.

وبالترافق مع ذلك فقد اعلن في الكويت ان اميرها الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كلف رئيس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بالمشاركة في المؤتمر الإقليمي لدعم العراق وذلك بالتنسيق مع الحكومة الفرنسية بهدف دعم العملية الدستورية في العراق ومساندته في مواجهة التحديات التي تعترضه وتعزيز جهود تعزيز الاستقرار والتنمية وإعادة الإعمار ومكافحة الإرهاب والتطرف .

وتهدف القمة التي تحضرها دول الجوار العراقي ودول اقليمية اضافة الى ممثلين عن الدول دائمة العضوية في مجلس الامن الدولي الى تقريب وجهات النظر بين الدول المختلفة وتتطلع لامكانية عقد لقاءات ايرانية سعودية من جهة وايرانية اميركية من جهة اخرى لتقريب وجهات نظرها ازاء القضايا المختلف عليها.

ويقول العراق ان "تحسين العلاقات بين الدول المتخاصمة سينعكس إيجابياً على امنه واقتصاده.

تأسيس شركان محلية للطاقة

وعلى الصعيد المحلي اوضح المتحدث الرسمي العراقي ان اجتماع الحكومة اليوم وافق على تعديل قانون وزارة الكهرباء إلى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة".. وتأسيس شركة البصرة للطاقة و شركة كهرباء الفرات الأوسط .

كما اقر مجلس الحكومة توصيات الاجتماع التشاوري بشأن تنفيذ قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020)، وخطة معالجة اختناقات الشبكة الكهربائية بالإضافة الى مجموعة من المقررات التي تخدم عملية إنتاج الطاقة الكهربائية وترفع من كفاءة عملية التوزيع والإنتاج.

فقد وافق المجلس على تأسيس شركة عامة بأسم (الشركة العامة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط) برأس مال مقداره ترليون واربعمائة مليار دينار عراقي ( حوالي ثلاثة مليارات دولار) .

وايضا أقرّ المجلس مذكرة مبادئ التعاون مع شركة(GE) الأميركية المبينة في خطاب وزارة الكهرباء في 8 آب اغسطس الحالي والقاضية

باستكمال المرحلة الثانية من برنامج الصيانة السنوية المتعددة الخامسة وتنفيذ مقترح برنامج صيانة سنوية لوحدات الانتاج الكهربائي تمتد لخمس سنوات مقبلة.

وكان الكاظمي قد اعلن في العشر من تموز يوليو الماضي عن إلقاء القبض على متهمين بالفساد في ملف الكهرباء مؤكداً أن الحكومة تعمل على خطة استراتيجية لإدامة الكهرباء منوها الى ان العراق أنفق حوالي 80 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003 لكن الفساد كان عقبة قوية أمام توفير الطاقة للناس بشكل مستقر .