انت الان تتابع خبر مقتل 10 جنود أميركيين بانفجاري مطار كابل والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت شبكة فوكس نيوز الأميركية، الخميس، بمقتل 10 جنود من مشاة البحرية الأميركية في انفجاري مطار كابل
وكانت مصادر بحسب وكالة "رويترز" أكدت أن "4 من أفراد الجيش الأمريكي على الأقل قتلوا جراء التفجيرين عند مطار كابول.
وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، مقتل "عدد" من العسكريين الأمريكيين في الهجوم.
وشهد محيط مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الخميس تفجيرين خلفا العديد من القتلى والجرحى بينهم أمريكيون.