مقتل 10 جنود أميركيين بانفجاري مطار كابل

وكانت مصادر بحسب وكالة "رويترز" أكدت أن "4 من أفراد الجيش الأمريكي على الأقل قتلوا جراء التفجيرين عند مطار كابول.

وسبق أن أكد المتحدث الرسمي باسم البنتاغون، جون كيربي، في بيان، مقتل "عدد" من العسكريين الأمريكيين في الهجوم.