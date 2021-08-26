انت الان تتابع خبر مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في خمس محافظات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس،عن القاء القبض على متهمين في خمس محافظات.
وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " مفارزها ألقت القبض على 7 متهمين في محافظات ( البصرة، وذي قار، وواسط، وكربلاء، ونينوى ) وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة و 1174 ابرة ممنوعة التداول وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".
واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".
واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".