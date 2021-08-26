مكافحة المخدرات تقبض على عدد من المتهمين في خمس محافظات

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، اليوم الخميس،عن القاء القبض على متهمين في خمس محافظات.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان " مفارزها ألقت القبض على 7 متهمين في محافظات ( البصرة، وذي قار، وواسط، وكربلاء، ونينوى ) وبحوزتهم مادة الكريستال المخدرة و 1174 ابرة ممنوعة التداول وحبوب مخدرة إضافة إلى أدوات التعاطي".



واضافت انه "تمت إحالتهم إلى القضاء وفق أحكام المواد القانونية الخاصة بالمخدرات".

