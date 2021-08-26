انت الان تتابع خبر بينهم متهم بالارهاب.. شرطة واسط تقبض على عدد من المطلوبين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الخميس، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بمواد قانونية مختلفة بينهم متهم بالارهاب .
وقالت المديرية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، انه "مفارزها تمكنت من القاء القبض على عدد من المطلوبين بقضايا قانونية وجنائية مختلفة، بينهم بتهمة حيازة المواد المخدرة".
واضافت ان "مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية في المحافظة تمكنت من خلال تدقيق هويات الأشخاص الوافدين ومطابقتها مع حاسبة النافذة الوطنية في السيطرة من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤ /ارهاب وتمت احالته الى جهة الطلب لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".
واضافت ان "مفارز قسم السيطرات والطرق الخارجية في المحافظة تمكنت من خلال تدقيق هويات الأشخاص الوافدين ومطابقتها مع حاسبة النافذة الوطنية في السيطرة من القاء القبض على متهم مطلوب وفق احكام المادة ٤ /ارهاب وتمت احالته الى جهة الطلب لاتخاذ الاجراءات اللازمة بحقه وفق القانون".