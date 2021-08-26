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دوري الأبطال.. صدام ناري لباريس ومكرر للريال ومعركة بين برشلونة وبايرن

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-08-26 | 19:12

دوري الأبطال.. صدام ناري لباريس ومكرر للريال ومعركة بين برشلونة وبايرن

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اجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، مراسم قرعة دوري ابطال اوروبا للموسم الجديد (2021-2022)، في مدينة إسطنبول التركية.

وأعلن اليويفا عن حضور ثنائي الأسبق، براينسلاف إيفانوفيتش ومايكل إيسيان، خلال حفل القرعة، بصفتهما أحد أساطير الفريق المتوج باللقب في الموسم المنقضي.

 

نتيجة القرعة:-

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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