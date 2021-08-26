دوري الأبطال.. صدام ناري لباريس ومكرر للريال ومعركة بين برشلونة وبايرن

اجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، مراسم قرعة دوري ابطال اوروبا للموسم الجديد (2021-2022)، في مدينة إسطنبول التركية.



وأعلن اليويفا عن حضور ثنائي تشيلسي الأسبق، براينسلاف إيفانوفيتش ومايكل إيسيان، خلال حفل القرعة، بصفتهما أحد أساطير الفريق المتوج باللقب في الموسم المنقضي. نتيجة القرعة:-