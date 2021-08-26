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انت الان تتابع خبر دوري الأبطال.. صدام ناري لباريس ومكرر للريال ومعركة بين برشلونة وبايرن والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2021-08-26 | 19:12
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اجرى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، مراسم قرعة دوري ابطال اوروبا للموسم الجديد (2021-2022)، في مدينة إسطنبول التركية.
وأعلن اليويفا عن حضور ثنائي تشيلسي الأسبق، براينسلاف إيفانوفيتش ومايكل إيسيان، خلال حفل القرعة، بصفتهما أحد أساطير الفريق المتوج باللقب في الموسم المنقضي.
نتيجة القرعة:-
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