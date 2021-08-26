غوتيريش يدعو قادة لبنان لتشكيل حكومة وحدة وطنية بشكل عاجل

وأشار دوجاريك إلى أن "لبنان في حاجة ماسة لتشكيل حكومة "لتحقيق العدالة والمحاسبة وتخفيف المعاناة وقيادة مسار طموح وفاعل للإصلاح بغية استعادة إمكانية الحصول على الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار ودعم التنمية المستدامة وحفز الأمل في مستقبل أفضل".

بغداد - ياسين صفوان - اكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، اليوم الخميس، إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش دعا كافة القادة السياسيين اللبنانيين لتشكيل حكومة وحدة وطنية فاعلة بشكل عاجل.

محمد يوسف

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