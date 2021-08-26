الداخلية توضح بشان حادثة قتل فتاة في شارع ابي نؤاس

وقال مدير علاقات واعلام وزارة الداخلية اللواء سعد معن في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "منذ اللحظة الاولى تم تشكيل فريق عمل من الخبراء والمحققين للتوصل الى منفذي جريمة قتل فتاة"، موضحا ان "الجريمة نفذت من قبل ٣ اشخاص باله حادة سكين ".واضاف انه "كمعلومة اولية لايوجد اي اعتداء جنسي على الفتاة كون الجريمة نفذت في الشارع وبانتظار تقرير الطب العدلي ".

واشار معن الى انه "تم تدوين اقوال الشاهد والمدعي بالحق الشخصي والتي هي والدتها".