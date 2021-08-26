الصحة تعلن الموقف الوبائي: ارتفاع بعدد الاصابات

وبحسب الموقف الوبائي الذي ورد للسومرية نيوز، فقد "اعلنت الصحة عن تسجيل 8084 إصابة جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية"، فيما اشارت الى "وفاة 70 شخصا خلال ذات المدة".

ولفتت الوزارة الى "تماثل 8728 حالة جديدة للشفاء"، مؤكدة تلقي 131.262 شخصاً للقاح كورونا في يوم واحد".