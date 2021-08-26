انت الان تتابع خبر بالفيديو: قمة بغداد تجمع الدول المتخاصمة وتقرب الفرقاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - رحلات مكوكية قام بها مبعوثي الحكومة الى الدول المعنية خلال الأيام الماضية لتسليم دعوات حضور هذه القمة، دول تمتلك ادوار محورية في المنطقة، وأخرى تبحث عن ادوار جديدة في الشرق الاوسط من بوابة الغرب، ملفات معقدة مطروحة على الطاولة أبرزها التحديات التي تمر بها المنطقة، لا سيما الأزمة بين الرياض وطهران واستهداف السفن في الخليج، وكذلك دعم بغداد سياسياً واقتصادياً.ونظراً للأهمية الاستراتيجية للمؤتمر فإنه سيناقش القضايا الحيوية في المنطقة كأزمة سوريا واليمن والقضية الفلسطينية كما لن تكون القمة بعيدة عن مناقشة الأزمات العميقة في ليبيا والسودان والتدخلات التركية في العراق، كما ستشكل القمة بيئة مناسبة لتقارب أكثر بين دول الخليج ودولة قطر بعد قطيعة سياسية واقتصادية بين هذه البلدان شهدتها الفترة المنصرمة.

قمة بغداد ربما ستفتح نقاشات ثنائية وثلاثيّة معمقة على هامش المؤتمر بين الدول المتصارعة، ولعل التوتر بين الولايات المتحدة وايران سيكون أبرزها، في وقت يرجح فيه مراقبون بأن القمة لن تسفر عن تسويات لجميع القضايا، إنما قد تفتح المجال إلى تهدئة إقليمية وانهاء التدخلات الخارجية في الوضع العراقي.