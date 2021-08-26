احباط عمليتي ابتزاز لامرأة كبيرة في السن وفتاة في محافظتين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت الشرطة المجتمعية، اليوم الخميس، احباط عمليتي ابتزاز لامرأة كبيرة في السن وفتاة في بغداد واربيل.

وذكر بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية تمكنت من إحباط عمليات ابتزاز مارسها شخص بحق امرأة كبيرة في السن ببغداد لمدة سنة كاملة، استولى بموجبها على مبالغ مالية بفعل التهديد بالطعن بشرفها".



واضافت "كما تمكنت المفارز ايضا من الوصول الى مبتز آخر أنشأ صفحات وهمية لفتاة ادعى حبها على مواقع التواصل الاجتماعي في محافظة كركوك بهدف تشويه السمعة والابتزاز، وفي الأثناء اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المبتزين بعد اعترافهما بجريمتيهما، وقامت بحذف محتوى الابتزاز وإغلاق الصفحات الوهمية".

