انت الان تتابع خبر بالفيديو: رفع التجاوزات... أمانة بغداد تهدد باللجوء الى اجراءات قانونية صارمة ضد المعترضين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خلال الجولة التي نفذتها كوادر الامانة تسائلنا الرسالة التي يراد ايصالها من هذه الخطوة, ولم يغب عن البال الاستفسار عن نوعية الآليات التي سيتم اللجوء اليها لمنع عودة هذه التجاوزات بالعودة الى شوارع بغداد فكان الجواب حاضراً .



وتشدد الامانة انه لا استثناءات لإعفاء أي تجاوز من الإزالة، إذ تنتشر كوادر مديريات البلديات في الشوارع الرئيسية والفرعية لغرض الحد من التجاوزات الحاصلة حاليا, مهددة باللجوء لاجراءات قانونية صارمة ضد كل من يقف بوجه الحملة الجارية .