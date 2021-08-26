باريس سان جيرمان يحدد سعر كيليان مبابي

وبحسب صحيفة لو باريزيان الفرنسية، فإن باريس سان جيرمان يريد 220 مليون يورو لبيع مبابي هذا الصيف.

وهذا الرقم أقل بمليوني يورو من الرقم القياسي الذي دفعه بي إس جي لضم نيمار من برشلونة عام 2017، كأغلى لاعب في التاريخ.



وكان ريال مدريد قد تقدم بعرض بقيمة 160 مليون يورو، لكن النادي الفرنسي لم يقبله.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، قد صرح أمس الأربعاء، بأنه يمكن بيع مبابي لكن بالشروط التي يحددها النادي الفرنسي.

يُذكر أن سان جيرمان دفع أكثر من 160 مليون يورو حين ضم مبابي من موناكو قبل 4 سنوات، حيث دفع 145 مليون يورو أثناء التوقيع، بجانب 35 مليون يورو يجب دفعها لموناكو حال بيع اللاعب، بالإضافة للربح الذي يريده من الصفقة لتصل إلى المبلغ المشار إليه.

