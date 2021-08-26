وسائل اعلام باكستانية: اتفاق سلام بين 'طالبان' والتحالف الشمالي في بنجشير

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة تأكيدها أن الطرفين بموجب الاتفاق الذي توصلا إليه اليوم الخميس تعهدا بعدم مهاجمة أحدهما الآخر.

وأشارت مصادر القناة إلى أن الاتفاق أبرم بعد لقاءات عقدت بين وفدين من "طالبان" والتحالف الشمالي خلال اليومين الأخيرين في مدينة شاريكار، مركز ولاية بروان الأفغانية.



ومن المتوقع، حسب القناة، أن يتم الإعلان رسميا عن اتفاق السلام بين الطرفين أثناء مؤتمر صحفي سيعقده قادة "طالبان" والتحالف الشمالي.

ولا تزال بنجشير آخر ولاية لا تخضع لسيطرة "طالبان" في أفغانستان، وتتواجد هناك مجموعة ملموسة من القوات تحت قيادة أحمد مسعود، نجل القائد الميداني الراحل أحمد شاه مسعود المعروف بـ"نجل بنجشير".

وأعرب كلا الطرفين في الأيام الأخيرة عن سعيهما إلى التوصل إلى حل سلمي لبنجشير، على الرغم من استعداداتهما على الأرض للجوء إلى الخيار العسكري هناك.

