فاجعة تهز البصرة.. اربعة اشقاء يفارقون الحياة امام والدتهم (فيديو وصور)

بغداد - ياسين صفوان - هزت فاجعة محافظة البصرة، حيث لقي اربعة اشقاء مصرعهم أثر صقعة كهربائية خلال قيامهم بنشر سجادة على سطح دراهم.

وقالت مصادر أمنية وطبية للسومرية نيوز، ان "فاجعة حدثت ليلة البارحة في حي الأصدقاء بمحافظة البصرة، حيث كانت الأم تغسل أحدى السجادات فوق سطح الدار وطلبت من أولادها أن يقومون بنشرها على سياج سطح الدار بعد أن أنتهت من غسلها ولازالت مبللة وقام أولادها بنشرها على السياج ووقع طرف منها على أسلاك الكهرباء (11KVA) القريب جداً من سياج دارهم مما أدى صعقهم ووفاتهم أربعتهم في الحال كون السجادة كانت مبللة".

واضافت ان" الاشقاء هم ليث وحسن وزينب ورقية واعمارهم 13و14و15و16 عاما".