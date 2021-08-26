الديمقراطي الكردستاني يوجه دعوة للداخلية بشأن سنجار

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365/بغداد

دعا عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ماجد شنكالي، اليوم الخميس، وزير الداخلية الى فتح مكاتب للجنسية والاحوال المدنية وبطاقة السكن لنازحي قضاء سنجار في مخيمات النازحين باقليم كردستان، مستغربا نقل تلك المكاتب الى قضاء سنجار دون فتح مكاتب فرعية لهذه الدوائر في الإقليم لتقديم خدماتها لأكثر من ٧٥٪؜ من اهالي القضاء الذين لا زالوا نازحين في المخيمات وفي دور مؤجرة في الإقليم.



وقال شنكالي في حديث للسومرية نيوز، إن "وزارة الداخلية قررت نقل مكاتب الجنسية وهويات الاحوال المدنية وبطاقة السكن الى قضاء سنجار لمواطنيها رغم ان نسبة العوائل العائدة الى القضاء لا تتجاوز العشرين بالمئة، مما يمثل انتكاسة واضحة في توفير ما يحتاجه أبناؤنا من نازحي القضاء والتفاف واضح على حقوقهم".

واضاف شنكالي، ان "هذا الاجراء وتكليف تلك العوائل عناء الذهاب الى القضاء لاستكمال معاملاتهم يحمل صعوبات اقتصادية كبيرة جدا اضافة الى وجود مخاطر كبيرة على حياة البعض منهم بسبب مجاميع ارهابية معروفة، لم نجد له اي تفسير له سوى الاستهداف لابناء القضاء بغية ارضاء جهات أخرى مستفيدة من استمرار الوضع غير الطبيعي في المنطقة نتيجة لسيطرة جهات معروفة"، مشددا على "أهمية فتح مكاتب فرعية للجنسية وشهادة الاحوال المدنية وبطاقة السكن في المخيمات وترتبط بالمكاتب المركزية عبر منظومة انترنت تسمح باستكمال جميع المعاملات دون الحاجة لذهاب العوائل الى القضاء".