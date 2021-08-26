الإطاحة بعصابة مختصة بسرقة عجلات الـ'تكتك' في كربلاء

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بعد حصول حوادث تسليب للدراجات نوع (التكتك) وجه قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني بتشكيل فريق عمل من مدير قسم مكافحة الإجرام وبالتعاون مع قسم التقنيات والمعلوماتية في كربلاء للبحث عن المتهمين، إذ باشر فريق العمل بجمع المعلومات الكافية وتدقيقها وبعد جهد أمني من قبل مكافحة الإجرام وجهد فني من قسم التقنيات تم التوصل الى المتهمين وبعد نصب كمين محكم لهم أثناء محاولتهم تسليب أحد المواطنين تم القبض عليهم واعترفوا صراحة قيامهم بتسليب ثمانية دراجات نوع تكتك".واضاف البيان، أن "المتهمين اعترفوا أيضاً بأنهم قاموا بعملية تسليب من خلال أستئجار صاحب الدراجة وبعد الوصول الى مكان بعيد عن الأنظار يشهرون المسدس أو السكين ومن ثم يقومون بتسليب دراجته مع جهاز الموبايل الذي معه، حيث ضبط معهم مسدس والات جارحة عدد اثنان (سكين) كانوا يستخدمونها اثناء التسليب ".

وأشار الى، أن "العصابة، صدقت اقوالهم قضائياً وتم اجراء كشف الدلالة بدلالتهم على محلات الحوادث واحيلوا الى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

