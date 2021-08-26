شبان يجردون شقيقتين من ملابسهن ويعتدون عليهن بوحشية في الهند (فيديو)

بغداد - ياسين صفوان - أثارت حادثة تعرض فتاتان هنديتان للضرب المبرح من قبل أفراد أسرتهما، غضباً واسعاً بين الناشطين ورجال السياسة في الهند.

اعتداء وحشي بسبب حديث مع أبناء العم!

جاء ذلك بعد انتشار فيديو يوثق لحظة اصطحاب الفتاتين (19 و 20 عاماً)، في ولاية ماديا براديش، إلى مكان خال بالقرب من نهر، وتعرضهما لاعتداء وحشي من قبل أفراد الأسرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سبب الاعتداء، بسبب تحدث الفتاتين إلى أبناء عمومتهم الذكور.

وعلى الرغم من أن الحادثة وقعت في يونيو الماضي، إلا أن السلطات علمت بها مؤخراً بعد انتشار مقطع الفيديو فقط.

والدة الفتاتان تشارك في الاعتداء

ويظهر بالفيديو إحدى الشقيقتن وهي تتعرض لضرب مبرح ووحشي بالعصي التي تظهر وهي تتكسر على جسدها، وذلك بعد تجريدها من ملابسها، ويتم سحبها من شعرها من قبل رجلين، بينما تصرخ وتستنجد وتحاول الهرب.

القبض على الفاعلين

وفي مقطع فيديو آخر، تشارك والدة الفتاتان بدورها في التعذيب الوحشي، وتظهر وهي تصفعها وتشد شعرها وتضربها بالحذاء.

ثم أُعيدت الفتاة إلى القرية حيث استمر التعذيب، بينما يظهر حشود يشاهدون حفلة التعذيب بلا حراك أو استجابة لصرخات الفتيات واستنجداهن.

وبعد انتشار الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، تدخلت الشرطة وقالت إنه تم إرسال الفتاتان لإجراء فحص طبي وتم اعتقال سبعة أشخاص ، من بينهم والدتهما وشقيقها.