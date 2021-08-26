النفط تقرر استثناء ابناء المتوفي بكورونا من شروط التشغيل بصفة اجر يومي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "قرار الاستثناء يأتي بعد استحصال موافقة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي واستنادا الى الفقرة (٢) من قرار مجلس الوزراء المرقم (١٩٢) لسنة ٢٠٢١، وان الاستثناء من التشغيل بصفة اجر يومي يشمل ذوي المتوفي من الدرجة الأولى حصراً".



ويذكر ان هذا القرار جاء ضمن المبادرات التي تقوم بها الوزارة والوزير تكريماً للعاملين في القطاع النفطي ، وتثميناً لجهودهم المخلصة ولدورهم الكبير في ادامة وزيادة الانتاج النفطي وفي تطوير صناعة النفط والغاز في العراق .