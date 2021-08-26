الذهب ينخفض في ظل ارتفاع الدولار

بغداد - ياسين صفوان - تراجعت أسعار الذهب اليوم إذ ارتفع الدولار قبيل كلمة مقررة لجيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي هذا الأسبوع، فيما يترقب المستثمرون مؤشرات عن تقليص التحفيز الاقتصادي.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 1784.82 دولار للأونصة، بحلول الساعة 07:05 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة 0.3 بالمئة إلى 1785 دولارا.

وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، ليضغط على المعدن الأصفر المقوم بالعملة الأمريكية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى "أواندا" إن "بعض المستثمرين يريدون قليلا من الحماية في حال ورود مفاجأة تميل إلى التشديد النقدي من جاكسون هول"، مضيفا أن الذهب قد يميل إلى النزول حتى انعقاد الندوة.

ومن المقرر أن يلقي جيروم باول كلمة في الندوة الاقتصادية السنوية للبنك المركزي الأمريكي في جاكسون هول يوم غد الجمعة.

وقالت مؤسسة "إيه إن زد" للأبحاث في مذكرة: "بالنسبة للذهب، أي مؤشرات على تحلي (مسؤولي الاحتياطي الاتحادي) بالمزيد من الصبر في ظل الجائحة القائمة فإن الأسعار ينبغي أن تلقى دعما جيدا. لكن أي مكاسب في العوائد الحقيقية قد يثبط طلب المستثمرين".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة والبلاتين 0.9 بالمئة إلى 23.64 دولار و987.65 دولار للأونصة على الترتيب. وتراجع البلاديوم 1.1 بالمئة إلى 2402.86 دولار للأونصة.