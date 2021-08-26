المفوضية تحدد موعد إجراء انتخابات النازحين

وذكرت المفوضية في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "انتخابات النازحين ستجري في يوم الثامن من تشرين الاول الحالي مع التصويت الخاص"، مبينة ان "أكثر من 120 الف نازحاً سيدلون بأصواتهم في مخيمات النازحين".واضافت المفوضية انها "اجرت قرعة اختيار موظفي يوم الاقتراع".

وجددت المفوضية العليا للانتخابات، في الثاني من ايار الماضي التزامها بإجراء الانتخابات بموعدها المقرر وهو العاشر من تشرين الاول المقبل.

