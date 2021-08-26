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مصرف الرشيد تعلن عن ضوابط جديدة لفتح الحساب الجاري

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بغداد - ياسين صفوان - قرر مصرف الرشيد ،اليوم الخميس، الاستغناء عن شاهد التعريف في فتح الحساب الجاري.

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "مصرف الرشيد قرر اعتماد استمارة (kyc) عند فتح الحسابات الجارية ( الاعتيادية والالكترونية) للزبائن بدلاً من شاهد التعريف"، مبيناً أن "التعليمات السابقة تضمنت تقديم شاهد تعريف يكون لديه حساب جارٍ لدى الفرع المعني بفتح الحساب".

 

وأضاف، أن "فروع المصرف تستقبل جميع المواطنين الراغبين بفتح الحسابات بأنواعها".


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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