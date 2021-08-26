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انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية

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بغداد - ياسين صفوان - تنشر الخليج 365، اسعار صرف الدولار في الاسواق المحلية العراقية ليوم الخميس.

بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد سجلت، صباح اليوم 147250 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي.

 

فيما سجلت صباح امس الاربعاء 147400 دينار مقابل 100 دولار.

 

اسعار البيع والشراء انخفضت في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 147750 دينارا عراقيا، بينما بلغت أسعار الشراء 146750 دينارا لكل 100 دولار امريكي.

 

أما في اربيل فقد شهدت اسعار الدولار انخفاضا ايضا، حيث بلغ سعر البيع 147500 دينار لكل 100 دولار امريكي، والشراء بواقع 147200 دينار لكل 100 دولار.


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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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