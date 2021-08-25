المهمات الخاصة يواصل عملياته شمال بغداد

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الاربعاء، ان لواء المهمات الخاصة يواصل عملياته في قضاء الطارمية شمالي بغداد.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، انه "ضمن العملية الامنية التي اطلقتها قيادة العمليات المشتركة في قضاء "الطارمية" شمالي بغداد ، حقق لواء المهمات الخاصة قيادة قوات الشرطة الاتحادية لهذا اليوم نتائج امنية جديدة ضمن محور قاطع مسؤوليته ، شملت تفتيش وتطهير مساحة 5 كم٢ ، فتح طريق عدد 3 ، العثور على وكرين للارهابيين تم تفجيرهما ، وقذيقة قديمة، وضبط 4 بنادق كلاشنكوف و82 اطلاقة ، ضبط عجلة نوع بيك اب تويوتا بيضاء اللون داخل منزل مهجور بدون اوراق ثبوتية ، تفتيش 27 مبزلا و 79 بستانا و 20 حقل دواجن و 219 دار و 6 حقول اسماك و 150 عجلة ، تدقيق بيانات 40 مواطن )".



واضافت انه "لازالت قطعات الشرطة الاتحادية مستمرة بالواجب لاحكام السيطرة على هذه المناطق".