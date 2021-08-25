ملفات قمة بغداد والانتخابات والتجاوزات في نشرة السومرية

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بغداد - ياسين صفوان - = في احاطة لمجلس الامن.. البعثة الأممية تعد الانتخابات المقبلة أساسية لمستقبل العراق،، وتنتقد المقاطعين.

