انت الان تتابع خبر ملفات قمة بغداد والانتخابات والتجاوزات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - = في احاطة لمجلس الامن.. البعثة الأممية تعد الانتخابات المقبلة أساسية لمستقبل العراق،، وتنتقد المقاطعين.
= بغداد تستكمل التحضيرات لقمة السبت.. جدول أعمال مَليء بالملفات،، والتهدئة بين الخصوم تتصدر المباحثات.
= بالتزامن مع قرب الانسحاب الامريكي.. تحركات عراقية نحو روسيا للحصول على أسلحة فتاكة.
= الكاظمي يوجه بايقاف تهديم تجاوزات الفقراء،، ويوعز بـانجاز معاملات المتقاعدين بوقت سريع.
= بالتزامن مع قرب الانسحاب الامريكي.. تحركات عراقية نحو روسيا للحصول على أسلحة فتاكة.