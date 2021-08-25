اخبار العالم / اخبار العراق

ملفات قمة بغداد والانتخابات والتجاوزات في نشرة السومرية

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر ملفات قمة بغداد والانتخابات والتجاوزات في نشرة السومرية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - = في احاطة لمجلس الامن.. البعثة الأممية تعد الانتخابات المقبلة أساسية لمستقبل العراق،، وتنتقد المقاطعين.
= بغداد تستكمل التحضيرات لقمة السبت.. جدول أعمال مَليء بالملفات،، والتهدئة بين الخصوم تتصدر المباحثات.

= الكاظمي يوجه بايقاف تهديم تجاوزات الفقراء،، ويوعز بـانجاز معاملات المتقاعدين بوقت سريع.

= بالتزامن مع قرب الانسحاب الامريكي.. تحركات عراقية نحو روسيا للحصول على أسلحة فتاكة.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا