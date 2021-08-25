متحدث قمة بغداد لـ'السومرية': مجيء قادة الدول يؤكد التزامهم بسيادة العراق

وقال الخير الله في مؤتمر صحافي، حضره مراسل الخليج 365، إن "المؤتمر سيركز بشكل اساس على الملفين الاقتصادي والاستثماري"، لافتاً إلى أن "القضايا الخلافية هي ليست المحور الرئيسي، لكن ممكن مناقشتها في إطار اللقاءات الثنائية".ورداً على سؤال موجه من مراسلنا حول مدى التزام بعض الدول في إبعاد العراق عن ساحة الصراع، اجاب الخير الله بالقول "إن مجيء القادة في هذا التوقيت الزمني يؤسس إلى قضية تأكيد التزامهم بوحدة وسيادة العراق، مؤكداً أن هناك رغبة جدية في دعم البلاد، بل أن هذا الأمر يعتبر من أحد أهم المخرجات الأساسية للمؤتمر".

وبشأن اختيار فرنسا من دول الاتحاد الأوروبي للمشاركة في المؤتمر، أرجع ذلك إلى أن "رغبة باريس في دعم العراق، والمساهمة بإعادة الاعمار، كذلك مبادراتها السابقة في إطفاء الديون ضمن نادي باريس".

