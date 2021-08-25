رئاسة البرلمان ووزارة الصحة: هذا الحل الوحيد لمجابهة كورونا

وقال مكتب الكعبي في بيان، ورد لـ الخليج 365، إن الأخير "استقبل اليوم، وزير الصحة والبيئة وكالة هاني العقابي والوفد المرافق له بحضور اعضاء لجنة الصحة والبيئة النيابية، حيث تم التأكيد على أن اللقاح المستخدم لمواجهة فيروس كورونا, هو الحل الامثل والوحيد لمحاربة هذا الوباء الخطير لاسيما بعد تفشي نمط (دلتا) في العراق وهو الاخطر على صحة المواطنين بغض النظر عن اعمارهم, فضلا عن التحورات المختلفة له، معتبرين ارتفاع نسب المتلقين للقاح مؤخرا هو مؤشر ايجابي سيساهم في تقليل عدد الاصابات والوفيات".وشدد الكعبي، على ضرورة "زيادة الفحوصات الميدانية المباشرة في المناطق والمحلات التجارية والمولات والعمل على زيادة اعداد لقاحات كورونا المجهزة من قبل الشركات العالمية الرصينة التي اثبتت فعاليتها في هذا المجال , وايضا زيادة اعداد الاسرة وتكثيف الجهود لمعالجة الحالات الراقدة في المستشفيات من المصابين بكورونا".

وكشف الكعبي، عن "اضخم مشروع سيتم تطبيقه في العراق والمتعلق بتحسين البيئة العراقية سواء تقليل التلوث الهوائي او المياه"، مبيناً أن "هذا المشروع سيكون حكومي بشكل تام, ويلزم جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والتي يتسبب نشاطها في تلوث البيئة بالمساهمة في الفعاليات الصديقة للبيئة ولمعالجة هذا التلوث عبر اجراءات محددة مثل نصب وحدات لمعالجة المياه التي استخدمت من قبل هذه المؤسسات لإنتاج الطاقة او النفط او اي صناعة اخرى قبل اعادتها للأنهر , وايضا فعاليات لتحسين بيئة المدن منها التشجير وزراعة اي بقعة تعود لمدرسة او مستشفى او شارع وغيرها".



وتابع، ان "تحسين البيئة العراقية سيعود على البلد بالعديد من الفوائد من اهمها هو انهاء التلوث الذي تعاني منه مدننا ومياهنا , وايضا خلق بيئة جميلة صالحة للعيش الصحي , ناهيك عن ايقاف هدر اموال طائلة تستخدم باستيراد العلاجات للأمراض التي تسببها ملوثات البيئة".